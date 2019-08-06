بعد الفضيحة..انتحار السجين المتنكر بشخصية ابنته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثر على تاجر المخدرات البرازيلي كلاوفينو دا سيلفا، الذي حاول الفرار من سجنة بزي ابنته، ميتا في غرفته، وفق ما أفادت به صحيفة الغارديان البريطانية.

وتشير التوقعات إلى أن السجين انتحر، ويأتي ذلك بعد أيام من نشر مقطع فيديو يوثق محاوله الفرار من السجين مستخدما ابنته.

وألقت السلطات القبض على كلافينو دا سيلفا، وهو تاجر مخدرات يبلغ من العمر 42 عاما وكان يقضي عقوبة السجن لعشرات السنين، أثناء محاولته الهرب من السجن يوم السبت متنكرا في هيئة وملابس ابنته.

وقُبض على سيلفا الذي ارتدى قناعا غريبا من السيليكون ووضع شعرا مستعارا طويلا باللون الأسود وتنكر في ملابس امرأة بما في ذلك حمالة صدر. وعندما أجبره مسؤولو السجن على خلع ملابس التنكر ظهر بشكله الحقيقي متجهم الوجه.

وفي تحول مفاجئ، قال مسؤولو السجن في مدينة ريو دي جانيرو إنهم عثروا على سيلفا ميتا في زنزانة بوحدة شديدة الحراسة في مجمع سجن بانجو.

وأضافت سلطة السجن في بيان "يبدو أن النزيل شنق نفسه باستخدام ملاءة سرير" مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في الأمر.