سيدة تطلب براءة زوجها من قتل طفليها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طلبت والدة توأمين البراءة لزوجها بعد أن تسبب نسيانه لهما داخل السيارة في جو شديد الحرارة بوفاتهما بمقاطعة روكلاند في مدينة نيويورك الأميركية

ودعت ماريسا رودريغيز إلى العفو عن زوجها المتهم بالقتل الخطأ، بعدما أكدت ان وفاة التوأمين كانت أسوأ كابوس تعيشه على الإطلاق.

وبحسب صحيفة إيفنينغ ستاندرد البريطانية قد قالت الأم في بيان أصدره محاميها: "رغم أنني أتألم أكثر مما كنت أتخيل، لكني ما زلت أحب زوجي".

وأضافت ماريسا : "إنه شخص جيد وذكي وأب عظيم، وأنا أعلم أنه لم يكن ليفعل أي شيء لإيذاء أطفالنا عمداً، أحتاج زوجي بجانبي حتى يتسنى لنا تجاوز اللحظات المؤلمة معاً. أحتاجه بجانبي لرعاية أطفالنا الآخرين".

وكان الأب خوان رودريغيز (39 عاماً) اعتقل واتهم في وقت متأخر الجمعة الماضي بأنه تسبب في مقتل الطفلين التوأمين، فينيكس ولونا، بعد أن تركهما في السيارة قبل أن يذهب إلى وظيفته في مستشفى برونكس.

ووفقاً لماريسا، فإن زوجها محارب قديم معاق شارك في حرب العراق، ووصفه أصدقاؤه وجيرانه بأنه أب مخلص.

وكان مساعد المدعي العام للمحكمة قال للقاضي في المحكمة إن الأب نسي طفليه في مقاعد السيارة.

وقالت شرطة نيويورك إن التوأمين وهما أخ وأخت بقيا من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً مقيدين في مقاعد السيارة .

وصرخ الأب فور علمه بوفاة الطفلين قائلاً: "لقد قتلت أطفالي". ونفى الأب الاتهامات بالقتل العمد والإهمال الجنائي وتعريض الأطفال للخطر.

وتم الإفراج عن الأب السبت الماضي بكفالة قدرها 100 ألف دولار، ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة في 1 أغسطس المقبل.