بالصور.. تفتح باب الطائرة وتقفز في منطقة مليئة بأسراب آكلة اللحوم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدمت طالبة بريطانية على انهاء حياتها حيث لقت مصرعها بعدما أزالت حزام الأمان وفتحت باب طائرة كانت تستقلها أثناء رحلة بحثية في عملية تدريبية في شمال شرق مدغشقر، لتقفز من على ارتفاع 1066 متراً، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن آلانا كوتلاند "19 عاماً"، سقطت من طائرة خفيفة من طراز "سيسنا"، خلال رحلة كانت تقوم بها لتجري بحثاً في منطقة "أنجاجي" النائية.

وحاولت زميلتها "جونسون" التي كانت على نفس الطائرة من منعها من القفز من الطائرة لكنها فشلت.

وذكر المحققون أن الضحية كانت تعاني من مرض "جنون العظمة"، بينما كانت في رحلة بحثية "فاشلة" قامت بتمويلها بنفسها، الأمر الذي جعلها تقدم على هذا الحادث، رغم محاولة زميلتها منعها من القفز.

ولاتزال السلطات الأمنية تكافح من أجل العثور على جثة كوتلاند، رغم أن السكان المحليين يخشون أن العثور عليها مستحيل بسبب صعوبة تحديد موقع سقوطها، ويرجح أن تكون قد سقطت في منطقة مليئة بأسراب فوسا آكلة اللحوم"، كما ذكرت "ذا صن".