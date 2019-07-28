بالفيديو.. عمرو أديب لريهام سعيد: "متتفرجيش على الماتش علشان مناخيرك ماتقعش"!

المصدر: مروة سليم - دبي

وجه الإعلامي المصري عمرو أديب نصيحة لزميلته الإعلامية ريهام سعيد في مداخلة هاتفية، مساء أمس خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، حيث داعبها قائلاً "علشان انتي زملكاوية زيي فخلي بالك من نفسك وانتي بتتفرجي على ماتش الزمالك والأهلي بكره.. عشان مناخيرك متقعش لو اتعصبتي أو غيره".

وكانت هذه مزحة من الإعلامي لزميلته التي أكدت خلال المداخلة الهاتفية أنه وزوجته الإعلامية لميس الحديدي كانا من أكثر الأصدقاء الذين كانوا بجانبها أثناء فترة مرضها.

وكانت ريهام سعيد قد شاركت جمهورها عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" فرحتها بعودتها غدا من خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع عبر فضائية المحور، وذلك بعد أن سمح لها الطبيب بمزاولة عملها مؤقتاً.

وكانت سعيد قر تعرضت لأزمة صحية أجرت على اثرها عملية جراحية حيث أزال الطبيب أنفها وزرع لها أنفا جديدة من غضاريف أذنيها.