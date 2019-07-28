بالفيديو.. طبيب فاروق الفيشاوي يكشف السبب المباشر لوفاته

المصدر: مروه سليم - دبي

كشف الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الأورام بطب القصر العيني، والطبيب المعالج للفنان الراحل فاروق الفيشاوي تفاصيل مرضه خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

وأوضح طبيب الفيشاوي أن الفنان الراحل كان قد أصيب بتليف في الكبد نتيجة التهابات فيروسية، ما تسبب في ورم بالكبد، موضحاً أنه قد أصيب بغيبوبة كبدية أدت إلى وفاته.

وقال عبد العظيم أثناء مداخلته الهاتفية "إن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان ماشي كويس أوي مع العلاج في الفترة الأولى، كان عنده شجاعة وإصرار على كسر المرض مش كلام وخلاص".

وأضاف: "التليف ده عمل مشكلة منقدرش عليها، لأن العلم اللي ربنا ادهولنا له حدود، حالات التليف المتأخر صعب للغاية علاجها، وهو ده السبب المباشر لوفاته".

وأضاف الدكتور حمدي عبد العظيم أن "فاروق الفيشاوي كان في كامل قواه العقلية حتى آخر لحظات في حياته، مشيراً إلى أنه كان رجلاً عظيماً خلال فترة مرضه، وكان مؤمناً بالله وصابراً وراضياً، وشجاعاً في مواجهة هذا المرض".

يشار إلى أن الفنان الراحل توفى في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ 67 عاماً داخل أحد مستشفيات حي الدقي بالقاهرة.