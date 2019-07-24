جمارك دبي تحبط تهريب 800 ألف حبة "كبتاغون" في ميناء جبل علي

المصدر: دبي - وام

أحبطت جمارك دبي محاولة تهريب 800 ألف حبة "كبتاجون" المخدرة إلى داخل الدولة كانت مخبأة في خزان وقود أحد القوارب و ذلك في ضبطية نوعية أطلق عليها عملية "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات".و أكد شعيب محمد السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي إن نظام محرك المخاطر الذكي الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي أسهم بشكل مباشر في كشف هذه الضبطية من خلال قدرات النظام في تقييم مختلف المخاطر الأمنية و الاقتصادية و البيئة والاجتماعية.

وأضاف أن فريقا من قسم المهام الخاصة قام بتتبع الشحنة المشتبه بها والتدقيق والتفتيش عليها حيث يتمتع هذا القسم والذي يعد ذراع إدارة الاستخبارات الجمركية في المراكز الجمركية البرية و البحرية بمهارات خاصة في تفتيش البضائع و الحاويات وذلك بفضل الخبرات المكتسبة من العمل الميداني والدورات التخصيصية التي التحق بها كما يقوم الفريق بالتنسيق مع الجهات الأمنية فيما يخص التسليم المراقب للحاويات والشحنات التي تخرج من الحرم الجمركي ومشاركة الفرق الميدانية الخاصة بالجهات الامنية في عمليات التفتيش.

وبدوره قال مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية يوسف الهاشمي أن جمارك دبي تمكنت من التصدي بكفاءة عالية لمحاولة تهريب هذه الكمية الضخمة من الحبوب المخدرة بفضل اليقظة والحس الأمني لدى ضباط التفتيش الجمركي والتعاون والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية في مكافحة تهريب المواد الممنوعة .