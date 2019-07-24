في محاكم رأس الخيمة.. عقد الزواج يستغرق 15 دقيقة فقط

المصدر: رأس الخيمة - وام

قامت دائرة محاكم رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية بتطوير خدمة توثيق عقود الزواج إلى خدمة المأذون الرقمي كأول تطبيق مبتكر من نوعه في العالم بحيث يستطيع المأذون أن يوثق عقد الزواج ويرفق جميع المستندات المطلوبة بما في ذلك التوقيع الإلكتروني للولي والشهود وأخذ البصمة من خلال تطبيق مبتكر على جهاز رقمي يمكن استخدامه من أي مكان على امتداد إمارة رأس الخيمة دون الحاجة لحضور الزوج أو أقاربه لمقر دائرة المحاكم.

وقال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد الخاطري، ان خدمة المأذون الرقمي المتفردة وغير المسبوقة عالميا قد اختصرت مدة انجاز خدمة توثيق عقود الزواج إلى 15 دقيقة فقط فضلا عن خفض تكاليف انجاز الخدمة والتي يتكبدها الزوج من خلال تكاليف انتقاله إلى مقر دائرة المحاكم وتكاليف التعامل مع مكاتب الطباعة وغيرها هذا بالإضافة إلى خفض ملحوظ في عدد المترددين على الدائرة حيث يتم توثيق نحو 1100 عقد زواج سنويا بإمارة رأس الخيمة وهو الأمر الذي يرتبط بدوره بتخفيض مصروفات استخدام مرافق الدائرة وخفض البصمة الكربونية حول مقر الدائرة مما يعزز في نفس الوقت مفهوم الاستدامة.

وأضاف الخاطري ان احد الاستطلاعات بين أن المستطلعين بلغت درجة سعادتهم العامة بخدمة المأذون الرقمي نسبة 94.6% وبلغت درجة سعادتهم عن اختصار المأذون الرقمي لوقت توثيق عقد الزواج بشكل ملحوظ نسبة 93.5% وبنفس الدرجة بلغت درجة سعادتهم عن أن خدمة المأذون الرقمي قد خفضت تكاليف توثيق عقد الزواج وأن الجهاز الرقمي يعمل بسهولة ويسر وبلا أعطال وأن الخدمة الجديدة قد قللت عدد المترددين على مقر دائرة المحاكم بشكل ملحوظ.