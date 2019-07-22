المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

رصد موقع "ديلي ميل" البريطاني، 6 أسباب وراء طلاء الطائرات باللون الأبيض، جاءت على الشكل التالي:

1- رصد الشقوق على سطح الطائرة: يسهل اللون الأبيض من عملية العثور على التشققات أو الصدوع التي قد تحدث على سطح الطائرة.

2- تسهيل العثور على الطائرة: ففي حال حدوث الحوادث أو الكوارث، يسهل العثور على حطام الطائرة وتحديد موقعها.

3- يؤثر اللون الأبيض بالأشعة فوق البفسجية، مقارنة ببقية الألوان، الأمر الذي يخفف من الحرارة داخل الطائرة، ولا يختفي أو يبهت اللون الأبيض كبقية الألوان مما يطيل عمر الطلاء، وتبلغ تكلفة تجديد الطائرات 180 ألف دولار.

4- اللون الأبيض أخف وزنا: تحتاج الألوان الداكنة إلى إضافة مواد أخرى لإظهار لونها الصحيح، وكلما كان لون الطائرة أغمق كلما احتاجت طبقات لونية أكثر.

5- اللون الأبيض أرخص سعرا: حيث تدخل مواد كيميائية أقل بتركيبه لإظهار اللون.

6- إظهار شعار الطائرة بشكل أوضح: تنفق شركات الطيران مبالغ كبيرة في تصميم شعارها الذي سيمثل الشركة، ويعد اللون الأبيض الخيار الأمثل لإظهاره بشكل واضح وبارز.