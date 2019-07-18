اندلاع حريق في أشهر استوديو للرسوم المتحركة باليابان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصيب عشرات الأشخاص وسط مخاوف بشأن وفاة شخص، بعد اندلاع حريق في واحد من أشهر استوديوهات الرسوم المتحركة في مدينة كيوتو غربي اليابان، في ساعة مبكرة اليوم.

وأفادت وكالة أنباء (د ب أ)، عن وسائل إعلام محلية، بأن رجلاً سكب ما يبدو أنه "بنزين" في الموقع، ما أدى لاندلاع حريق كبير أصيب فيه حوالى 40 شخصاً من بينهم 10 في حالة حرجة.

وتستجوب الشرطة حالياً الرجل الذي احتُجز على الفور، فيما أوضحت وكالة كيودو للأنباء أن الحريق اندلع حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي، في استوديو من ثلاثة طوابق لشركة "كيوتو أنيميشن" المعروفة بإنتاج العديد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة.