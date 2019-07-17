اطلاق وسم "دبي عاصمة الإعلام العربي".. ومغردون: "مبروك يا دانة الدنيا"

أُُطلق، اليوم، وسم #دبي_عاصمة_الإعلام_العربي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب ساعات على اختيار مجلس وزراء الإعلام العرب دبي عاصمةً للإعلام العربي لعام 2020.

من جانبهم بارك المغردون اختيار دبي كعاصمة للاعلام العربي، معبرين عن فرحتهم بهذا الاختيار وفخرهم بالانجازات المتتالية لدولتهم الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحد المغردين مباركا هذا الاختيار: "نبارك اختيار #دبي_عاصمة_الإعلام_العربي لعام 2020 بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب المجتمع في القاهرة".

وقال آخر: "مبروك لبلادي الغالية.. #دبي_عاصمة_الإعلام_العربي".

فيما قالت إحدى المغردات أيضا: "مبارك لدانة الدنيا هذا الاستحقاق".

من جانبه بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي اختيار مجلس وزراء الإعلام العرب لدبي، اليوم، عاصمة للإعلام العربي 2020.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نبارك اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020 بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب المجتمع في القاهرة ... هذا الاختيار دليل جديد على الدور الرائد للإمارات ودبي كحاضنة للإعلام العربي والدولي".

نبارك اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020 بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب المجتمع في القاهرة ... هذا الاختيار دليل جديد على الدور الرائد للإمارات ودبي كحاضنة للإعلام العربي والدولي. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 17, 2019

وأضاف سموه: "أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل 20 عاماً استراتيجية دبي الاعلامية لتصبح مركزاً لصناعة الإعلام من خلال مبادرات ومشاريع إعلامية رائدة. اليوم هناك أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية عربية وإقليمية وعالمية اتخذت من دبي مقراً لها".

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قرر في ختام اجتماعات دورته الخمسين، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة والذي انعقد برئاسة المملكة العربية السعودية، بوقت سابق من اليوم، اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي لعام 2020 وذلك تأكيداً على الدور المهم لدولة الإمارات كحاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة الإعلامية المتميزة لدبي.

مجلس وزراء الإعلام العرب يختار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020