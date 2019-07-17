فيديو.. رصد قنديل عملاق بحجم إنسان قبالة الساحل الإنجليزي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

رصد غواصون وعلماء أحياء قنديل بحر عملاق بحجم إنسان قبالة الساحل الجنوبي الغربي لإنجلترا.

ويطلق على القنديل الذي يبلغ طوله متر ونصف المتر وقطره نحو الـ40 سنتيمتراً اسم “القنديل البرميل”، إذ يعتبر من أكبر القناديل الموجودة في المياه البريطانية.

وقالت عالمة الأحياء ليزي دالي والتي رصدت القنديل والتقط لها صورة بجانبه: لم أر قنديلاً بهذا الحجم من قبل، وما قمت به يعتبر أفضل شيء قمت به على الإطلاق.

وقال الباحث في الكائنات البحرية، روبرت كيركوود: هذا النوع من قناديل البحر ضخم للغاية، لذا يسترعي انتباهاً مضاعفاً من قبل الغواصين.