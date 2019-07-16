بالفيديو.. هبوط طائرة قرب رؤوس سائحين!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو التقطه بعض السياح أثناء هبوط مخيف لطائرة قرب رؤوس السائحين في إحدى الجزر السياحية باليونان، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الطائرة كانت في طريق هبوطها بمطار جزيرة "سكياتوس"، وأن الطيار لم يخطئ وإنما بعض السياح لم يمتثلوا إلى اللوحة التحذيرية التي تطالب فيها سلطات المطار، الجمهور من الاقتراب، لكنهم يفضلون الاقتراب لأجل عيش الإثارة والتقاط الصور.

وأوضح بعض السياح للصحيفة البريطانية أن هذا الهبوط لم يعد أمراً جديداً في هذه الجزيرة اليونانية، لأن الناس اعتادوا عليه، وباتوا يتابعونه بشكل يومي، حيث أن مدرج المطار قصير جداً ولا تتعدى مسافته 1.6 كيلومتر، حتى أن الطائرات التي تقلع من الجزيرة، يضطر قائدها الانطلاق بخزان شبه فارغ تقريباً من الوقود، حتى تستطيع الطائرة الإقلاع في الجو، ثم تقوم بالهبوط في مطار "تيسالونيكي" القريب، لأجل التزود بالوقود!.

وانتقد بعض رواد موقاع التواصل الإجتماعي سلوك السياح واعتبروه نوعا من التهور، لاسيما أن الريح المنبعثة من الطائرة عند الإقلاع بوسعها أن تدفع الأشخاص القريبين، وذاك ما حدث كما ذكرت "ديلي ميل"، في عدة مرات.