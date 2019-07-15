طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وغائما جزئيا على بعض المناطق، ورطبا ليلا وصباح الغد الباكر شمالا، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار أحيانا على بعض المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: غربية إلى شمالية غربية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون متوسطا. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثاني عند الساعة 43:00 والجزر الأول عند الساعة 18:19 والجزر الثاني عند الساعة 08:03.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط. و يحدث المد الأول عند الساعة 10:15 والمد الثاني عند الساعة 21:02 والجزر الاول عند الساعة 16:03 والجزر الثاني عند الساعة 03:53.