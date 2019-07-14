أفضل 5 تطبيقات ذكية لتعلم اللغات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لا يعتبر اكتساب لغة جديدة بالأمر السهل الذي يُمكننا تحقيقه في وقت قصير، إذ يتطلب الأمر الكثير من الإصرار والممارسة وأيضاً الاستفادة من أدوات التعلم الحديثة مثل التطبيقات الذكية.

ومع وجود مئات التطبيقات المتخصصة بتعيلم اللغات، يجد المتعلمون صعوبة في اختيار المفيد منها، الذي يُمكن أن يساعدهم في مهمتهم.

ووجد موقع LifeHack خمسة تطبيقات للهواتف الذكية متخصصة بتعليم اللغات، اعتبرها متخصصون من الأفضل في هذا المجال، إذ يمكنها أن تكون عوناً للمتعلم في رحلته باكتساب لغة جديدة.

والتطبيقات هي:

تطبيق دولينجو Duolingo

يعتبر من أشهر تطبيقات وأنجحها لتعلم اللغات، إذ يجمع بين اللعب والتعلم، ما جعل من عدد مستخدميه يفوق الـ 300 مليون مستخدم حول العالم، بحسب شركة Expanded Ramblings.

ويوفر التطبيق ميزة لمستخدميه، إذ يمكّنهم من متابعة مستوى تقدمهم في التعلم، ويذكرهم من خلال التنبيهات التي يرسلها للعود إلى التعلم.

ويعد التطبيق الذي يوفر تعلم 25 لغة، مجاني ويمكن تحميله من متاجر التطبيقات، غير أنه يُمكن للراغبين دفع مبلغ 10 دولارات للحصول على نسخة مميزة من التطبيق.

تطبيق HelloTalk

تطبيق مفيد للراغبين بممارسة اللغة التي يتعلمونها، وتقوم فكرته على المنفعة المتبادلة بين مستخدمي التطبيق، فيمكن للمستخدم أن يُعلم ويتعلم في الوقت ذاته، من خلال التحدث مع المستخدمين الآخرين الذين لديهم رغبة بتعلم لغته الأم.

تطبيق Mindsnacks

يدمج التطبيق اللعب مع تعلم اللغة بشكل أوسع من تطبيق دولينجو، ويوفر قائمة واسعة من اللغات التي يخصص لكل منها من 8 إلى 9 ألعاب لتعلم مهارة الاستماع وقواعد اللغة والمفردات، ويمكّن مستخدميه مراقبة مستوى تطورهم في تعلم اللغة.

تطبيق Busuu

يدعم التطبيق 12 لغة ويتوفر على الويب بالإضافة إلى متجري أندرويد وأبل.

يوفر التطبيق للمستخدمين فرصة الاستماع للحوارات المسجلة مسبقاً ويتيح تعلم الكلمات والنصوص الصغيرة.

ويعتبر التطبيق مجاني، غير أنه يمكن للمستخدمين ترقية النسخة باشتراك قيمته 17 دولاراً للاستفادة من ميزات أخرى.

تطبيق Babble

يعود لتطبيق دولينجو الشهير، وهو تطبيق مدفوع ويأتي بشكل مجاني للمستوى الأول فقط.

وما يميز التطبيق هو تقديمه موارد مصممة يمكن التعديل عليها من قبل المستخدمين، وفقاً لسرعة ومستوى تعلمهم.

ولا يدعم التطبيق اللغة العربية كلغة رئيسية للمستخدم.