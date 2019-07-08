محمد صلاح معلقاً على الخسارة: "كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أبدى محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر حزنه الشديد لخروج منتخب الفراعنة من بطولة أمم أفريقيا من دور الــ16 بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف، بحسب ما جاء في وكالة "د ب أ" للأنباء.

وقال صلاح عبر حسابه بموقع تويتر اليوم:" حزين جدا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها...والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".