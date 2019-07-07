ارشادات لحماية الممتلكات قبل السفر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي، الجمهور إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات وأخذ التدابير الوقائية قبل مغادرة المنازل بنية السفر.

وحث مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة ابوظبي، العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري، في إطار حملة "صيف بأمان"، الجمهور على حفظ الأموال والمقتنيات الثمينة في أماكن آمنة كالبنوك، مؤكدا ضرورة تركيب كاميرات المراقبة ذات النظام المطور في المنازل للحماية من أي حركة مشبوهة في المنزل ومحيطه.

ولفت إلى أهمية إجراء صيانة دورية للمنازل، والتأكد من كفاءة وفعالية أنظمة الكهرباء، والغاز للحماية من مخاطر الحريق، والالتماس الكهربائي في الصيف وإبلاغ الجيران في حالة السفر حفاظاً على الممتلكات.