ديوان حاكم الشارقة ينعي خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافته المنية يوم أمس الأثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية في المملكة المتحدة.

وفيما يلي نص البيان "بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية يوم أمس الأثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأهل الفقيد و ذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه، وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه في وقت لاحق.