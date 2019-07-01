المصدر: ياسمين ملاح

تعلمت من الحياة ان اعبر عن مشاعري دوما .. و فورا و حالا .. تعلمت ذلك ممن فقدت في السنوات الاخيرة .. و بشكل متسارع

الفقد مؤدب عظيم ..

ارى تعجبا و استغرابا كبيرين في أعين من ابوح لهم بشكر او امتنان أو حتى محبة ، و كأنهم يقولون في أنفسهم " لا بد انها فقدت عقلها" او ربما ظنوا انني غير متوازنة ... هم لم يعلموا أن نظرتي للامور ابعد و اشد عمقا ... فلقد حفظت الدرس جيدا ..( كل مرة قد تكون آخر مرة)

كل ليلة قد تكون هي الاخيرة

كل كلمة .. كل رسالة .. كل سلام .. كل نظرة

تفكيري بما سيكون و بما ستنتهي عليه الامور قد يفضي بي الى كثير من العطف الذي يساء فهمه غالبا ..

لا يهم ..

المهم أنني انا من رسم النهاية

و كأنه البارحة .. احمل حقيبتي بخجل و اتمسك بدفتري .. و لا أدري من اين و كيف ابدأ ..

قابلتها في يومي الاول .. في اول وظيفة حقيقة اعمل بها

كانت هادئة و لطيفة و قليلة الكلام .. و تعرف ما تريد دائما ..

لم اسمعها يوما جرحت أحدا .. او اساءت او حتى ارتفعت نبرة صوتها ..

لا اعلم حقا كيف تستطيع التعبير حتى ملاحظتها الغاضبة بأدب ..

13 عاما ... نعم .. كانت 13 عاما .. ليست عاما .. او عامين .. عرفتها و عملت معها .. و لم اسمع منها كلمة سيئة قط ..

يغلب كلامها المزاح و ضحكة خفيفة تكاد لا تميزها بين ثنايا الكلمات ..

في تصرفاتها حشمة و حكمة.. و لا اذكر يوما انها سألتني سؤالا محرجا او استفسرت عن امر شخصي .. ما اخبرتها به سمعته .. و ما سكت عنه لم تكن لتسأل عنه ..

تحمل الحلوى .. مما تصنعه ... او تبدعه .. ربما مشروبات مختلفة من التراث الاماراتي .. و اطعمة لم اعرفها الا منها ..

لم يكن يخلوا مكتبنا من اطايبها و خيراتها ...

يوم ان استحوذ عليها المرض .. فضلت الصمت .. و تمسكت بالحمد .. و آثارت ألا تثير شفقة و ألم من يحبونها ..

يومان اثنان لا أكثر....

و الروح الطيبة صعدت لبارئها ..

اليوم سألتهم ابنتها ... :"كيف كانت أمي؟؟"

لقد تركت لك أمك يا صغيرة ذكرا طيبا .. و دعوات مخلصات صادقات .. و رصيدا كبيرا من المحبة ..

كوني على ثقة .. لقد كانت كأفضل ما يكون ..

أذكر أنني اخبرتها ما يكنه لها قلبي من محبة و عرفان و امتنان .. اتمنى ان شعوري قد وصل قلبها حقيقة ...

ولو أنني كنت اعلم انها مريضة لأخبرتها بتفصيل و توضيح .. ليتني اخبرتها اكثر

رحمك الله و غفر لك يارب.. الاعلامية الاماراتية مريم علي الحمادي.