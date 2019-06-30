مواطنون ينعون الشهيد طارق الحواي على "تويتر": "نم قرير العين يا بطل"

المصدر: متابعة: ديما منصور - دبي

نعى مواطنون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الإطفائي عريف أول طارق عبد الله علي الحواي من فرقة إطفاء مركز الاتحاد عقب اعلان نبأ استشهاده أثناء القيام بالواجب في حادث حريق بمبنى قيد الإنشاء بمنطقة الخليج التجاري - شارع الأبراج بتاريخ 29/06/2019.

ووصف المغردون استشهاد طارق الحواي في سبيل حماية الوطن بأنه مشرف، فقال أحد المتابعين: "أي فخر يعادل الاستشهاد في حماية الوطن والابرياء؟ نم قرير العين يا بطل هنيئاً لك هذا الرحيل المشرّف".

كما دعى المواطنون للشهيد بالرحمة والمغفرة، فقال أحدهم: "نسأل الله ان يرحم شهيد الواجب بإذن الله #طارق_عبدالله_الحواي ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الوطن وأهليهم الصبر والسلوان.. وأن يتقبله من الشهداء ويجعل الفردوس الأعلى مثواه بإذن الله

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها".

وقال آخر: "اللَّهُم اجعل قبره عامرًا أنيسًا مُنيرًا باردًا، اللَّهُم أرحمه وأفتح له بابًا تهب منه نسائم الجنة واغفر له واعفُ عنه ياحيّ يا قيوم".

وقدم المتابعون واجب العزاء لأهل الشهيد، فقال أحد المتابعين: "تعازينا الى أسرة شهيد الواجب طارق عبدالله علي الحواي الذي استشهد خلال تأدية عمله مع زملاءه من فرق الدفاع المدني في إطفاء حادث حريق في أحد المباني في منطقة الخليج التجاري.

رحمه الله وجعل مثواه الجنة".

فيما وصف متابعون استشهاد طارق الحواي بأنه "حسن الخاتمة"<، فقال أحدهم:"كتب الله لك هذه الخاتمة الحسنه حتى نترحم عليك جميعاً".

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نعى الشهيد في حسابه على "تويتر" قائلا: ""أتقدم بخالص التعازي والمواساة الى أسرة شهيد الواجب طارق عبدالله علي الحواي الذي استشهد خلال تأدية عمله مع زملاءه من فرق الدفاع المدني في إطفاء حادث حريق في أحد المباني في منطقة الخليج التجاري".

أتقدم بخالص التعازي والمواساة الى أسرة شهيد الواجب طارق عبدالله علي الحواي الذي استشهد خلال تأدية عمله مع زملاءه من فرق الدفاع المدني في إطفاء حادث حريق في أحد المباني في منطقة الخليج التجاري. pic.twitter.com/gv50m0BndW — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) June 30, 2019

وأضاف سموه: "تضحيات رجال الدفاع المدني ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن والشهيد طارق سيبقى رمزاً لبذل النفس في سبيل أمن الوطن والمواطن...رحم الله الشهيد طارق وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

تضحيات رجال الدفاع المدني ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن والشهيد طارق سيبقى رمزاً لبذل النفس في سبيل أمن الوطن والمواطن...رحم الله الشهيد طارق وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) June 30, 2019

كما نعت شرطة الشارقة الشهيد أيضا في حسابها على "تويتر": "تتقدم القيادة العام لشرطة الشارقة بخالص التعازي والمواساة الى أسرة شهيد الواجب طارق الحواي الذي استشهد خلال تأدية عمله مع زملاءه من فرق الدفاع المدني في إطفاء حادث حريق بأحد المباني في منطقة الخليج التجاري.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وتجدر الإشارة إلى أن الشهيد من مواليد 14 من نوفمبر عام 1990، والتحق بالدفاع المدني بدبي في 8-2-2015 وانتقل إلى مركز الاتحاد في 3-3-2019.