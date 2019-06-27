طقس صحو إلى غائم جزئيا غدا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب قد تكون ركامية شرقا بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم / ساعة، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

ولفت إلى أنه الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج بوجه عام، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والثاني عند الساعة 22:00 والجزر الأول عند الساعة 14:47 والثاني عند الساعة 05:17.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج بوجه عام، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:38 والثاني عند الساعة 07:45 والجزر الأول عند الساعة 00:59 والثاني عند الساعة 00:00.