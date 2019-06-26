بالفيديو.. أسد بحر يهاجم فتاة في أميركا!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض فتاة إلى هجوم من أسد بحر أثناء لهوها على شاطئ لبحر في ولاية كاليفورنيا.

وأظهرت اللقطات أسد البحر وهو يهجم على الفتاة ثم عضها من ساقها اليمنى.

وقالت ميغان باغنيني "13 عاما" في مقطع الفيديو إنها كانت في رحلة مع أصدقائها على الشاطئ بصحبة أصدقائها اللذين كانوا يلتقطون صورا طريفة لهم، حيث ظهر أسد البحر فجأة بجانبها ثم عضها من ساقها اليمنى.

وتم القبض على أسد البحر ونقله إلى مركز الثدييات البحرية، حيث تبين أنه تسمم بحمض الهوميك الموجود في المحار والسمك الصغير الذي أكله، لذلك كان يتصرف بعدوانية.