"أديداس" تخسر شعارها الشهير "ثري سترايب" في محكمة أوروبية

خسرت شركة "أديداس" معركة قضائية للحصول على براءة اختراع لعلامتها التجارية بشأن شعارها الثلاثي الخطوط (ثري سترايب) في الاتحاد الأوروبي، إذ اعتبرت محكمة أوروبية أن التصميم ليس مميزا بما فيه الكفاية ليستحق الحماية القانونية.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن الخطوط الثلاثة المتوازية التي توضع على كل منتجات الشركة، من أحذية إلى حقائب وأزياء رياضية، هي "علامة رمزية عادية".

وقد أيدت المحكمة، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الحكم الصادر في العام 2016 من جانب الجهة المنظمة لحقوق الملكية الفكرية في الاتحاد، والقاضي بإلغاء تسجيل هذا التصميم كعلامة تجارية بعد الطعن من شركة أحذية بلجيكية.

وقالت المحكمة إن شركة "أديداس" لم تستطع تقديم أي دليل على أن تصميمها يحمل "ميزة" تؤهله الحصول على الحماية القانونية في الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

والحكم الصادر الأربعاء هو الأحدث في هذه المعركة القانونية المستمرة منذ وقت طويل بين "أديداس" ومنافستها البلجيكية "شو براندينغ يوروب" التي فازت منذ العام 2009 بحقها بوضع علامة تجارية لتصميم من خطين على منتجاتها، ما دفع الشركة الألمانية إلى إقامة دعوى.

وقالت "أديداس" إنها لم تقرر ما إذا كانت ستستأنف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.