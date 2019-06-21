انتقادات حادة لمحمد رمضان في "بابا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرضت أغنية "بابا" للفنان المصري محمد رمضان، التي حظيت بملايين المشاهدات، لكثير من الانتقادات أبرزها ظهور محمد رمضان بشخصيتين في الأغنية، وهو أمر اعتاد على تقديمه في أعماله التلفزيونية الأخيرة دون وجود مبرر واضح بحسب ما جاء في موقع "العربية".

وطالت الانتقادات الأزياء التي وصفت بأنها لإضفاء عنصر الإبهار غير أن الجمهور لم يتقبلها.

وانتقد الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المظهر المبالغ فيه الذي ظهر من خلاله رمضان، بعدما ظهر بشعر مستعار وملابس لم يعتد عليها الجميع، فيما سخر البعض الآخر من محاولة الفنان المصري الاقتباس من مسلسل "صراع العروش".

كما سخر البعض من تعمد رمضان الظهور نصف عار في أغنياته، كما أنه ظهر بنفس هذا المظهر في حفلاته وهو ما تسبب في الهجوم عليه.