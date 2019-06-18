المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يؤثر التوتر وساعات النوم في مناطق توزع الدهون في الجسم، حيث يعزز التوتر من توزعها في منطقة الخصر، فيما يبطئ النوم المضطرب من عملية الاستقلاب، وفقا لما جاء في موقع "ذا صن".

وأشار اختصاصيو تغذية إلى أن تناول كوب من الشاي قبل النوم يساعد في خسارة الوزن ويجعل النوم أعمق وأسهل.

وينصح الخبراء بالابتعاد عن الشاي الغامق الذي يجعل الخلود للنوم أمرا صعبا بسبب الكافيين، حيث اقترح الاختصاصيون أنواعا متل شاي القرفة، الذي يعمل على تهدئة الأعصاب بفضل خواص القرفة، كما أنها مضادة للإلتهابات وتعمل على تهدئة الجسم والتخفيف من التوتر.

كما يعد الشاي بالنعناع بديلا صحيا، حيث يعرف النعناع بقدرته على السيطرة على العصبية وآلام الرأس وكبح الشهية.

ويحارب الشاي بالميرمية السمنة بفضل خصائص النبتة التي تعمل على منع تراكم الدهون.

وأثبتت دراسة اجريت في عام 2014 أن الشاي يسرع من عملية خسارة الوزن من خلال تسريع عمل هرمون الشبع.

وأظهرت دراسة أجريت في 2016 أن معدلات حرق الدهن ارتفعت لدى الاشخاص الذين يعانون من السمنة وتناولوا كوبا من الشاي يوميا قبل النوم.