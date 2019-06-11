لهذه الأسباب أضف الكاجو إلى حميتك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصح خبراء التغذية الأشخاص الساعين إلى تنحيف أنفسهم أو إنقاص بعض من أوزانهم بتناول مقادير معينة من الكاجو النيئة.

ووجد الخبراء بعد دراسات معتمدة في جامعة هامبورغ الألمانية أن تناول كميات معتدلة من الكاجو تساهم في إنقاص الوزن إذا أدخلت ضمن برنامج حمية غذائية صحية تعتمد على سعرات حرارية منخفضة.

ونصح الخبراء بتناول المكسرات النيئة مرتين على الأقل في الأسبوع كونها تحفز حالة الشعور بالشبع وتساعد في الحد من تناول كميات الطعام.

وبالرغم من احتواء الكاجو على نسبة عالية من الدهون ولكنها من النوع غير المشبع الأحادي الذي يساعد في إنقاص الوزن، كما أن النيء منه غني بالبروتين، إذ يحتوي كل 28 غراما من الكاجو النيء على 4 غرامات من البروتين وهي نسبة عالية قياسا مع باقي أنواع المكسرات.