قصة "دبوس ألوية الحرس" الماسي الخاص بملكة بريطانيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حرصت ملكة بريطانيا على ارتداء دبوس ماسي في كافة المناسبات والاحتفالات التي تحضرها، إلا أن هناك دبوسا مميزا فريدا من نوعه، تحرص الملكة على ارتدائه في حفل عيد ميلادها الرسمي، ويسمى دبوس ألوية الحرس، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

ويجمع هذا الدبوس بين شارات الألوية الخمس للجيوش البريطانية وجيوش الكومنولث، وهي: حرس غرينادير، وحرس كولدستريم، والحرس الأسكتلندي، والحرس الأيرلندي، وحرس ويلز، والذين يتناوبون كل عام على حمل أعلامهم للاحتفال بالملكة".

ويضم الدبوس رموز الألوية الخمس للجيوش البريطانية في شكل بيضاوي ويحمل عبارة Quinque Juncta In Uno، باللاتينية، والتي تترجم إلى الإنجليزية على أنها "خمسة في كيان واحد".

وصنع الدبوس من الماس الطبيعي والنادر، والذي يعلو شكله الدائري تاج مرصع بالماس أيضا.