تعرف إلى دولة أوروبية سكانها يتكلمون العربية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تنتشر اللغة العربية يوما بعد يوم مع تزايد أعداد النازحين الكبيرة من البلدان العربية، لكن أن تصل الى حد تصبح فيه اللغة الرسمية لبلد أوروبي؟

صحيح هو أمر مستغرب لكن جزيرة مالطا الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ، وهي دولة مستقلة بحد ذاتها، أكدت إمكانية ذلك إذ يتحدث سكانها لغة مشتقة من اللغة العربية وتتشابه إلى حد كبير معها.

وبالإضافة إلى اللغة العربية والمالطية يتحدث سكان الجزيرة اللغة الإنكليزية، فهي منتشرة بكثرة في البلاد، وتأتي بأهميتها قبل الإيطالية.

اشارة إلى أن دولة مالطا هي من أصغر دول العالم وأكثرها من حيث الكثافة السكانية، ونجحت في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004.