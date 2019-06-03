الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك بمصر والأردن وفلسطين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غداً الثلاثاء 30 رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر.

كما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الاثنين، أن يوم غد الثلاثاء هو الـمتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم بعد غـدٍ الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وفي الأردن تعذرت رؤية هلال شوال ليكون الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

فيما أعلنت السعودية عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم الاثنين ليكون غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن ثبوت رؤية الهلال، كذلك أعلنت الجمعية الإسلامية في أميركا الشمالية أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.