الممثل المصري عزت أبوعوف في المستشفى بحالة حرجة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي أن عزت أبو عوف بحالة صحية صعبة ويحتاج إلى الدعاء، رغم ظهوره في شهر رمضان الجاري من خلال إحدى الإعلانات وفقا لما جاء في موقع "العربية".

واكتفى الشناوي بالتأكيد على كونه علم بالحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف، وأنه يحتاج إلى دعوات الجميع، لذلك قرر أن يعلن عن الأمر خاصة وأن الفنان المصري في حاجة إلى دعاء محبيه.

وأوضح الشناوي أن حالة عزت أبو عوف المتواجد بأحد المستشفيات حرجة للغاية، ولكنه لم يفصح عما يعاني منه هذه المرة، خاصة وأن الفنان المصري عانى على المستوى الصحي كثيرا منذ وفاة زوجته السابقة.

ولم يطل الفنان عزت أبو عوف في أي عمل درامي بشهر رمضان الجاري، إلا أنه شارك مع عمرو دياب ضمن إحدى الحملات الإعلانية التي تعرض في شهر رمضان.