"ترخيص ومرور أبوظبي" تحدد مواعيد العمل خلال عطلة العيد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شرطة أبوظبي استمرارية العمل في مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين بمديرية ترخيص السائقين والآليات، ومديرية المرور والدوريات خلال شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر المبارك وذلك للتسهيل على المتعاملين وإنجاز معاملاتهم دون تأخير .

وتكون مواعيد العمل في مباني السلامة بأبوظبي وفلج هزاع بالعين ومدينة زايد في الظفرة من العاشرة صباحا ولغاية الخامسة مساء.

اما ساعات العمل خلال شهر رمضان وعطلة العيد فتكون بمحطة الفحص الفني في مبنيي السلامة بأبوظبي ،والسلامة فلج هزاع بالعين على مدار 24 ساعة.

وتكون في محطتي الفحص الفني خفيف بمنطقة الظفرة، و"أمان" ثقيل أبوظبي من التاسعة صباحاً لغاية الخامسة مساء.

أما مواعيد العمل خلال رمضان في مكتب طارش من التاسعة مساء ولغاية الساعة الواحدة صباحا ً ،فيما تكون خلال عطلة العيد من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السابعة مساء .