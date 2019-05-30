غداً.. طقس صحو غائم جزئيا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الداخلية المكشوفة وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

وتكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية وتبلغ سرعتها 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

ويكون البحر في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:09 والثاني 23:35 والجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 06:18.

ويكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 08:09 والمد الثاني عند الساعة 19:22 والجزر الأول عند الساعة 13:36 والجزر الثاني 02:47.