رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية .. تسلمها محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتضمن دعوة سموه لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة التي ستعقد في مكة المكرمة.

تسلم الدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال استقبال سموه اليوم في قصر البطين - أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وتبادل سموه وعبداللطيف الزياني التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك داعيين الله تعالى أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والسلام.

وبحث الجانبان عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك والمستجدات على الساحة الخليجية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.