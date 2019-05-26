دراسة تكشف علاقة السكر بالسرطان

المصدر: متابعة موقع الامرات اليوم

قال البروفيسور الألماني أوتو فارتبورج، العالم الفيسيولوجي وكبير علماء الكيمياء الحيوية، وطبيب معالج، وحاصل على جائزة نوبل، إنه يمكن تجويع السرطان لطرده من الجسم، بحرمانه من طعامه المفضل «السكر»، وبذلك تجوع خلايا السرطان حتى الموت.

وارتكزت نظرية فارتبورج، بحسب موقع "دايلي هيلث بوست "، على أن الخلايا الخبيثة تنتج عن الخلايا التي ولدت الطاقة عن طريق أدينوسين ثلاثي الفوسفات ATP، بسبب انهيار غير مؤكسد للجلوكوز (السكر) في الجسم.

وتوصل إلى أنه إذا تم الامتناع عن تناول السكر، فلن يصاب الجسم بالسرطان.

ومن أسهل الطرق للتخلص من السكريات المكررة غير المرغوب فيها التوقف عن شراء الأطعمة المعلبة أو المغلفة، وعلى الأقل مؤقتاً، التوقف عن تناول الطعام في المطاعم؛ وذلك لأن العديد من سلاسل المطاعم يكون مصدر موادها الغذائية من الشركات الكبرى التي تقوم ب ـ"تتبيل" طعامها بالكثير من السكر والملح لجعله أكثر قبولاً، بعد تجميده وشحنه عبر البلاد في شاحنات.