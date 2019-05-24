ارتفاع سعر "الاسترليني" فور إعلان ماي استقالتها من رئاسة الحكومة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سجل الجنيه الاسترليني قفزة جديدة فور إعلان رئيسة الوزراء البريطانية عن استقالتها، بعد تسجيله مستويات متدنية على مدى اليومين الماضيين، مما يدل على استقبال المستثمرين نبأ الاستقالة بإيجابية بعد الأزمة السياسية التي كانت تعيشها البلاد طوال الفترة الماضية.

وارتفع الاسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.35% عند نحو العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش ليتجاوز مستوى 1.27 دولار، بحسب ما تابعت "العربية.نت"، لتكون الأسواق بذلك قد ردت بترحيب على خبر استقالة رئيسة الحكومة.

وكان الاسترليني قد سجل هبوطاً حاداً منذ مطلع الأسبوع الحالي لينزل إلى ما دون الـ1.26 دولار مسجلاً أدنى مستوياته منذ عدة شهور، متأثراً بالأزمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ومسودة الاتفاقية التي لم تتمكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من تأمين موافقة البرلمان عليها.

وقال تقرير نشره موقع "باوند ستيرلينج لايف" والمتخصص بمراقبة حركة الجنيه الاسترليني على مدار الساعة إن الارتفاع جاء بسبب أن "الاستقالة أعطت بعض الوضوح بشأن الخطوات التالية في العملية السياسية، حيث إن الأسواق عادة ما تكره حالة عدم اليقين، وتنتعش عندما تتضح الصورة".