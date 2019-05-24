سرّ العمر الطويل أبسط مما تتصورون

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء بريطانيون من المعهد الوطني للأبحاث الصحية أن الأشخاص الذين يتمتعون يوميا بخطى سريعة يعيشون عمرا طويلا.

وتقول الدراسة التي نشرت تحت عنوان "المشّاؤون السريعون يعمرون أكثر على الأغلب"، أجريت على 474 ألفاً و919 شخصاً وتوصلت إلى هذه النتيجة المفاجئة.

وأشار الأطباء الى ان الأشخاص المعتادين على المشي بخطوات سريعة ترصد لديهم أعمار أطول، مهما كان وزنهم صغيراً أو كبيراً... أي سواء كانوا من الضعفاء المصابين بالهزال أو حتى من المصابين بالسمنة المرضية المدمرة.

وقال توم ياتس البروفسور في النشاط البدني والسلوك الخامل والصحة العمومية بجامعة ليستر الذي أشرف على الدراسة إن النتائج تفترض أن النشاط البدني ربما يعتبر أفضل مؤشر على طول العمر المتوقع، مقارنة بمؤشر كتلة الجسم، الذي يشير إلى نسبة الوزن إلى الطول. وأضاف أن النتائج ستشجع أفراد الجمهور على الحياة بنشاط أكبر.