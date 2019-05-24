"ذكرى وفاة الشيخ زايد" يتصدر "تويتر".. "اللهم ارحم من كان أباً لشعبه قبل أن يكون قائداً"

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

يصادف 19 رمضان، ذكرى وفاة القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رحل في مثل هذا اليوم من العام 2004.

وتصدر، في هذه المناسبة، وسم #ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد باللغتين العربية والانكليزية، كما اجتاح ايضا وسم #يوم_زايد_للعمل_الانساني موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". حيث أحيا المتابعون ذكرى وفاة الشيخ زايد معبرين عن حبهم الكبير وامتنانهم لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي كان أبا لهم قبل أن يكون قائدا.

فقال أحد المغردين: "اللهم إنّ زايد كانَ خيرَ الأبْ، وخيرَ الحاكِم، اللهم أكرمهُ في جنّةِ الفردَوسِ الأعلى كما أكرَمَنَا في الأرض".

وقال آخر: "رحلت من هذه الدنيا ولكنك لم ولن ترحل من دعائنا وقلوبنا ، اللهم أرحم من كان أباً لشعبه قبل أن يكون قائداً".

كما عبر الكثير من المغردين عن إعجابهم بشخصية الشيخ زايد، مشيرين أنه كان قائدا متميزا ولن يكرره التاريخ، فقالت إحدى المغردات: "الله خلق مليون قايد وقايد بس ما خلق قايد على وصف زايد".

وقالت أخرى: "في مثْل هذا اليوم رَحَل رجل لنْ يكرّره التاريخ ، رحل من كانَ بمثابَة الأب لِشعْبه الله يرحمك".

وحملت جميع تغريدات المتابعين دعوات نابعة من قلوبهم للشيخ زايد تعبر عن حبهم وامتنانهم له، ومنها: "اللهم إن زايد بن سلطان أكرمنا في الأرض فأكرمه في جنتك، وأنت أكرم الأكرمين"، "اللهم ارحم من جعلنا أسعد شعب، اللهم إن زايد بن سلطان أكرمنا في الأرض فأكرمه في جنتك، وأنت أكرم الأكرمين".

من جانب آخر قال متابعون إنه لا بد أن يتم تناقل مآثر الشيخ زايد عبر الأجيال، حتى يكون قدوة لهم في حياتهم ولتستمر مسيرته من خلال الأجيال اقادمة، فقال أحدهم: "سنظل نحكي لأبنائنا مآثر زايد لينهلوا من فكره ويقتدوا بعمله حتى ولو لم يعاصروه".

من جهتهم تناقل مئات المغردون صورا للمغفور له في مختلف مراحل حياته، كما تناقلو مقطع فيديو للحظة إعلان نبأ وفاته، وعلقوا عليه:"الخبر الذي لا تنساه الإمارات.. رحيل القائد المؤس".

كما شارك، من جانبه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتغريدة في حسابه على "تويتر": قائلا:

"اللهم يا حنَّان يا منَّان يا واسع الغفران

اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه

وأكرم نزله ووسع مدخله

واغسله بالماء والثلج والبرد

ونقِّه من الذنوب والخطايا

كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس".

اللهم يا حنَّان يا منَّان يا واسع الغفران

اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه

وأكرم نزله ووسع مدخله

واغسله بالماء والثلج والبرد

ونقِّه من الذنوب والخطايا

كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس pic.twitter.com/YJYpo3n5Mw — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 24, 2019

وفي سياق متصل اجتاح وسم "يوم زايد للعمل الانساني" موقع التواصل "تويتر"، وهو اليوم الذي يتزامن مع ذكرى رحيل زايد، حيث أكد المتابعون على أن احتفاء دولة الإمارات بهذا اليوم هو تأكيد على الالتزام بإرث الشيخ زايد في العطاء ومد يد العون للمحتاجين. وعلى أن هذا اليوم هو رسالة تحمل قيم أبناء الإمارات التي أنشأهم عليها الشيخ زايد.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غدا يوم زايد للعمل الانساني .. نستذكر سيرة زايد .. وعطاء زايد .. وخير زايد الذي بلغ أقاصي المعمورة .. نحتفل غدا بهذا اليوم لنرسخ في أجيالنا حب زايد .. وحب قيم زايد في مساعدة الضعيف ونجدة الملهوف وإغاثة المنكوب .. زايد باق وخالد فينا بهذه القيم الخالدة".

غدا يوم زايد للعمل الانساني .. نستذكر سيرة زايد .. وعطاء زايد .. وخير زايد الذي بلغ أقاصي المعمورة .. نحتفل غدا بهذا اليوم لنرسخ في أجيالنا حب زايد .. وحب قيم زايد في مساعدة الضعيف ونجدة الملهوف وإغاثة المنكوب .. زايد باق وخالد فينا بهذه القيم الخالدة pic.twitter.com/mfPlH2IVnl — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 23, 2019

كما قال أيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في حسابه: "يوم زايد للعمل اﻹنساني..مناسبة ترتبط برمز الخير والبذل والعطاء الذي كسب بأخلاقه وقيمه ومبادئه احترام ومحبة الناس ..تعلمنا من زايد أن السعادة في إسعاد الغير والعمل الذي يقترن بتقديم الخير للناس هو أبلغ العطاء.. على هذا النهج نمضي ونواصل بإذن الله".

يوم زايد للعمل اﻹنساني..مناسبة ترتبط برمز الخير والبذل والعطاء الذي كسب بأخلاقه وقيمه ومبادئه احترام ومحبة الناس ..تعلمنا من زايد أن السعادة في إسعاد الغير والعمل الذي يقترن بتقديم الخير للناس هو أبلغ العطاء.. على هذا النهج نمضي ونواصل بإذن الله — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 23, 2019