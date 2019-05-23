غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحيانا ورطبا على المناطق الساحلية ليلا وصباح الغد الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ظهرا على بعض المناطق الداخلية.

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 15 - 25 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحيانا ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:46 والثاني 04:01 والجزر الأول عند الساعة 10:43 والثاني عند الساعة 21:52 .

ونوه بأن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند 13:41 والثاني عند الساعة 00:38 والجزر الأول عند الساعة 19:54 والثاني 07:32.