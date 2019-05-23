المصريون يواجهون موجة الحر بالسخرية.. "كل حاجة عمالة ترتفع جت عدرجة الحرارة؟"

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

واجه المصريون ارتفاع درجات الحرارة، الغير مسبوقة، في مصر بموجة من السخرية والتعليقات الكوميدية. حيث اجتاح وسم "درجات_الحرارة" مواقع التواصل الاجتماعي التي استغلها المصريون للتعبير عن حالتهم خلال موجة الحر هذه.

وكانت هيئة الأرصاد المصرية أعلنت، اليوم، عن ارتفاع درجات الحرارة في البلاد لتصل إلى 45 درج مئوية.

وأشعل ارتفاع درجات الحرارة سخرية المصريين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقال أحد المغردين: "الارصاد الجويه تنصح المواطنين: تمشي شويه بوشك وشويه بضهرك علشان تبقي مقرمش من برا وطري ولذيذ من جوا".

وقال آخر: "كل حاجة عمالة ترفع جت ع درجة الحرارة؟".

وأوضح بعض المغردين أيضا حالة الشارع المصري وسط ارتفاع درجات الحرارة، حيث باتت الشوارع شبه خالية والناس يحتمون في بيوتهم، كما أشاروا إلى أن درجات الحرارة تسببت في نزول الماء من "الحنفيات" ساخنة جدا، أشبه بالماء المغلي، فيما هرع عدد كبير من الناس إلى المساجد المكيفة لينامون فيها اتقاء للحرارة الشديدة.

من جانب آخر عبر العديد من المغردين عن قلقهم من تشغيل المراوح والمكيفات لفترات طويلة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء. فقالت إحدى المغردات: "نخشى من تكاليف الكهرباء التي زادت أضعافا مضاعفة، فألهبت ظهور الناس وجيوبهم، وباتوا بين نارين: نار الحر، ونار فواتير وزارة الكهرباء".

فيما أظهر مغردون تعاطفهم مع أصحاب الحرف اليدوية والعمال الذين ينجبرون بحسب طبيعة عملهم على العمل في الشوارع تحت اشعة الشمس الحارة، فقال أحدهم: "المجد والتقدير للمكافحين على الجنيه الحلال أصحاب اليد النظيفة رغم قسوة الظروف".

كما عبر مغردون أيضا عن حاجتهم إلى الأشياء المثلجة لتهوين هذه الحرارة، فقال أحدهم: "انا محتاج حضن من لوح تلج".

وقال آخر: "حد يعملنا صنية أيس كريم نفطر بيها عشان حرفيآ اتسلقنا".