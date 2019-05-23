بالصور.. مزاد لبيع سيارات تجار مخدرات “دعماً للفقراء” في المكسيك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بدأت الحكومة المكسيكية تطبيق برنامج Robin Hood الذي سيتم من خلاله بيع مركبات فارهة وعقارات محجوزة عائدة لمجرمين وتجار مخدرات وسياسيين سابقين أدينوا بقضايا فساد.

وتضمن المزاد الأول، الذي أقيم الأحد، 82 سيارة فارهة ورياضية من طرز مثل “لمبرجيني” و“بورش” و”ميرسيدس بينز” و”موستنج”، ومعظمها مضادة للرصاص، وسيتم تخصيص المبالغ المتحصلة لدعم الطبقات الفقيرة بالبلاد.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” عن القائمين على البرنامج، فان اسم البرنامج جاء تيمناً بالشخصية الفلكلورية الإنجليزية “روبن هود” الذي يمثل الفارس الشجاع الذي كان يأخذ من الأغنياء ليعطي الفقراء، وهو ما يعكس تقريباً هدف البرنامج.

وقال المسؤول عن المزاد ريكاردو رودريجز في تصريحات صحفية: “تريد الحكومة بشكل ما أن تسترجع شخصية “روبن هود”، لتأخذ ما استولى عليه المجرمون بطرق غير شرعية وتعيده للفقراء إما بشكل مباشر أو على شكل مشاريع خدمية مثل المدارس والمستشفيات.

وقدر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2017 ما تكبدته المكسيك نتيجة الفساد سنوياً بـ 5٪ و 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ انتخابه في ديسمبر الماضي، رئيساً للمكسيك، بدأ أندريس لوبيز أوبرادور تطبيق سلسلة من برامج الرعاية للفقراء والمسنين، وخفض رواتب كبار موظفي الحكومة، وقال إنه سيوفر المال العام من خلال القضاء على الفساد كما أعلن عن خطط لإنشاء معهد "Robin Hood" في أبريل الماضي.

وفي ديسمبر الماضي، حقق لوبيز أيضا وعدا قطعه أثناء حملته الانتخابية ببيع طائرة بوينغ 787 دريملاينر الرئاسية، التي تم شراؤها بأكثر من 200 مليون دولار واستخدمها سلفه إنريكي بينا نييتو منذ عام 2016.