إلهام شاهين: لهذا ارتديت الأسود 10 سنوات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت الفنانة المصرية إلهام شاهين أنها ارتدت اللباس الأسود نحو عشر سنوات حزنا على فقد والدتها، واضطرت لاستشارة طبيب نفسي ساعدها على تقبل الأمر.

وقالت شاهين إنها مرضت من الحزن على والدتها، وكانت تتناول أي دواء لعلاج الاكتئاب، واضطرت في النهاية إلى الذهاب للطبيب من أجل تشخيص حالتها.

وأضافت شاهين،في مقابلة تلفزيونية "أنا قعدت ألبس أسود على والدتي لمدة طويلة جداً 10 سنين تقريباً من 2008 إلى 2018".

وفي سياق اللقاء قالت: "أستغفر الله العظيم، بس أنا مش موافقة إنها تموت، أنا بقعد أصرخ في صورتها في الأوضة وأقولها سبتيني ليه، أنا حاسة بضياع من غيرك".