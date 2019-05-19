بالفيديو.. "أنثى" فيل تنفجر غضبا بحثاً عن ابنها!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهرت لقطات تداولتها مواقع تواصل اجتماعي، بعد بثها بثتها عبر محطة "ديرانا تي.في" السيريلانكية أنثى فيل في موجة غضب بعد أن علق ابنها البالغ من العمر 8 أشهر في حفرة، فهاجمت الناس في منطقة كاتوواوا بجنوب هامبانتونا، في أقصى جنوبي، سريلانكا، الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

وتوضح اللقطات رجلين وهما يفران بعد أن تخليا عن دراجتهما النارية حين هاجمتهما أم الفيل الصغير.

وقالت محطة "ديرانا تي.في" إن قرويين في المنطقة أبلغوا مسؤولي الحياة البرية في وقت سابق أن أنثى فيل كانت تهاجم الناس على الطريق عقب سقوط رضيعها في حفرة. وأرسل حفار للمنطقة لحفر ممر تمكن الفيل الصغير من الخروج من الحفرة عبره. وذكرت محطة ديرانا أن الفيل الصغير التأم شمله مع أمه في وقت لاحق واختفيا معا في الأدغال.