العثور على طفل أميركي عمره عام ونصف في غابة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثرت فرقة الإنقاذ والمروحيات الأميركية على طفل ظل مفقوداً لمدة 4 أيام في غابة بمنطقة فلويد بولاية كينتوكي، كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الطفل كينيت هوفارد الذي يبلغ من العمر سنة وعشرة أشهر، عثر عليه بعد عناء مضن من البحث المستمر وهو على قيد الحياة رغم أنه لم يأكل أو يشرب طيلة ذلك الوقت.

واختفى الطفل فجأة حتى أن والده اعتقد أنه اختطف.

وبدأت فرقة الإنقاذ والمروحيات والدرونات والكلاب البوليسية عمليات البحث عنه وقامت بتمشيط الغابة إلى أن عثرت عليه بعد مضي أربعة أيام، على بعد 1.5 كلم عن المنزل، حيث سمع رجال الإنقاذ صوت بكاء عند أسفل المنحدر، وتمكنوا من انتشاله، ونقله إلى أقرب مركز طبي، حيث أعلن الأطباء بعد فحصه أنه بحالة صحية جيدة.

وقال والد كينيت بعد أن عثر عليه رجال الإنقاذ، يبدو أنه خرج من الباب الخلفية للمنزل وسار نحو الغابة ولم يعرف كيف يعود إلى المنزل.