اخلاء جامعة في أستراليا بسبب رائحة "ملكة الفاكهة"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قامت جامعة كانبيرا في أستراليا، بإخلاء المبنى بسبب تسرب غاز مشتبه فيه، لكن البحث أظهر أن الرائحة الكريهة كانت ناتجة عن ثمرة الدوريان.

وأشارت مكتبة الجامعة في منشور على "فيس بوك": "لقد أُجلينا! سننشر تحديثاً عندما يتمكن الطلاب من الدخول مرة أخرى إلى المبنى"، وعُدل المنشور لاحقاً ليكشف عن مصدر الرائحة، بعبارة: "لحسن الحظ، تبين أن تسرب الغاز المشتبه فيه كان ناتجاً عن ثمرة الدوريان..وأُزيلت الثمرة الآن".

وأُخلي حوالي 550 شخصاً من المبنى في أقل من ست دقائق، وفقًا لما ذكره موقع مكتبة الجامعة، قبل وصول خدمات الطوارئ إلى لغز الرائحة.

وجاء في بيان صادر عن وكالة خدمات الطوارئ في إقليم العاصمة الأسترالية أن "رجال الإطفاء قد أكملوا عملية البحث عن المبنى، وحددوا موقع مصدر الرائحة". وأضاف البيان أن "فريقاً متخصصاً أجرى مراقبة جوية لضمان سلامة المنطقة".

ولكن، يبدو أن التخلص من الرائحة لم يكن بنفس بساطة إزالة الفاكهة.

وفي منشور آخر على "فيس بوك"، طمأنت المكتبة الطلاب بأن "الرائحة الشبيهة بالغاز في المبنى آمنة تماماً"، وكشفت أن فاكهة الدوريان تُركت في صندوق.

و"ملكة الفاكهة" هي عبارة عن كرة شائكة مملوءة بقرون نشوية تشبه الكاسترد، ولديها رائحة نفاذة كريهة.

وفي نوفمبر 2018، تسببت شحنة من فاكهة الدوريان في هبوط طائرة إندونيسية، بعد أن اشتكى الركاب من رائحة تنبعث من غرفة التنظيف في المقصورة.

وتنتشر الفاكهة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وتُعرف برائحتها القوية والمزعجة.

وحذرّت سنغافورة من حمل هذه الثمرة في قطارات مترو الأنفاق، والعديد من الفنادق بسبب رائحتها الكريهة، والتي يُشبهها البعض بالطعام الفاسد أو "الجوارب القذرة".