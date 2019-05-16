8 فوائد ذهبية لتناول قشور البرتقال

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعد ثمرة البرتقال منجما لفيتامين سي، ومضادات الاكسدة، إلا اننا عادة ما نتجاهل التفكير بقشر البرتقال عند تناوله، والذي يحمل فوائد صحية عديدة كمكافحة الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بأمراض مختلفة لاحتوائه على العديد من المواد الكيميائية النباتية التي تمنع الأمراض وتصلح تلف الحمض النووي، وتزيل العوامل المسببة للسرطان.



وفيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية لقشر البرتقال:

1. منع السرطان: وجد باحثون أن قشور الحمضيات لها خصائص مضادة للسرطان وهي نوع من الفلافونويد الموجود في قشور الحمضيات، ويمنع النمو ومحاربة الخلايا السرطانية، ويقلل من قدرة الخلايا السرطانية على التحرك .

2. دعم صحة القلب: لغناه بالهربيريدين، وهو فلافونويد يساعد في الحفاظ على الكوليسترول وضغط الدم.

3. إزالة الالتهاب: الذي يعد السبب الأساسي لمختلف الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري ومرض الزهايمر.

4. منع قرحة المعدة: يؤدي التدخين الزائد إلى تقرحات في المعدة، وأظهرت دراسة أن مستخلص قشر الحمضيات يمكن أن يقلل بشكل فعال قرحة المعدة في الفئران.

5. علاج مرض السكري: فهي مصدر جيد للألياف الغذائية والتي من المعروف أنها تنظم مستويات السكر في الدم.

6. تعزيز الهضم: وجدت دراسة نشرت في مجلة كيمياء الأغذية أنه يمكن استخدام خلاصة قشر الحمضيات المجففة لعلاج مجموعة متنوعة من اضطرابات الجهاز الهضمي.

7. حماية الأسنان: وجدت دراسة نشرت في مجلة طب الأسنان السريري والتجريبي أن مستخلص قشر البرتقال فعال ضد مسببات تسوس الأسنان بسبب خصائصه المضادة للجراثيم ومضادات الميكروبات.

8. الحفاظ على الجلد: تمتلك قشور الحمضيات خصائص مضادة للشيخوخة ومضادة للأكسدة وتعمل بفعالية ضد البكتيريا المسببة لحب الشباب.