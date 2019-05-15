هل تحب المقرمشات ولكنك تكره كونها غير صحية؟ إليك حل

المصدر: برلين - د ب أ

إذا كنت من محبي المقرمشات فإليك طريقة للجمع بين الأمرين، الحصول على مقرمشات صحية وتناولها أيضا، وذلك بإعدادها في المنزل، فمما لا يدعو للدهشة أن المقرمشات مضرة. فهي تحتوي بالتأكيد على الكثير من الدهون ومحسنات الطعم وهو لما لا يستطيع المرء التوقف عن أكلها.

خذ بعض الجزر أو البطاطا وقطعها إلى شرائح رفيعة ورش عليها الملح ثم دعها تجف حوالي 10 دقائق. ثم ضعها في على صينية خبز وغطها بقليل من الزيت وضف عليها البهارات مثل الزعتر والأوريجانو والفلفل ولكن لا تضف المزيد من الملح.

وضع الصينية في فرن جرى تسخينه مسبقا واخبز هذه الخضروات على درجة حرارة 100 درجة مئوية لثلاثين أو ستين دقيقة.

يجب فتح باب الفرن عدة مرات على مدار عملية التجفيف هذه، للتأكد من اختفاء الرطوبة. وبعد ذلك دعها تبرد وإلا لن تكون مقرمشة بما يكفي.

فحتى المقرمشات "الصحية" الموجودة في المتجر المصنوعة من الخضروات بخلاف البطاطس، مثل الجزر والبنجر، ليست أفضل لك، على الأقل طالما أنه جرى قليها في زيت غزير ساخن.