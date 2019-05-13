وفاة نجمة "سناب شات" الطفلة السعودية دانة القحطاني

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استيقظت المملكة العربية السعودية على خبر وفاة نجمة "السناب شات" الطفلة دانة القحطاني إثر تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة.

ونالت الطفلة دانة القحطاني وشقيقتيها "غناتي و دنى" شهرة واسعة بنشر اليوميات الخاصة بهن عبر تطبيق سناب شات، واشتهرن بحبهن للطبخ وإعداد الوصفات السعودية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابع الأخوات الثلاث حوالي 400 ألف مستخدم على إنستغرام.

ونعى والد الطفلة ابنته دانة على موقع "انستغرام"، اليوم الاثنين، قائلا :"بسم الله الرحمن الرحيم ،بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ 8 / 9 / 1440 هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار".