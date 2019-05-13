العالم ينتظر ظاهرة فلكية نادرة ومميزة الأسبوع القادم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يتنظر العالم ظاهرة فلكية مميزة مساء السبت 18 مايو، تسمى القمر الأزرق الكامل، ويحدث اكتمال القمر بهذا الشكل، عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يعني أن وجهه مضاء بالكامل.

ويعد هذا القمر نادر الحدوث، ولا يظهر القمر يومها باللون الأزرق حيث يستخدم الاسم للإشارة إلى إكتمال إضافي للقمر في قسمي السنة، فهو بذلك الثالث من أربعة أقمار كاملة في هذا الموسمن وعادة لا يوجد سوى ثلاثة أقمار كاملة في موسم واحد.

وأوضحت ناسا أن القمر الأزرق ظاهرة خاصة، لأنه القمر "الإضافي" في موسم واحد بأربعة أقمار ممتلئة، وهذا يحدث عادة كل عامين ونصف فقط.

وحدد موعد القمر الأزرق الكامل التالي في 22 أغسطس 2021.