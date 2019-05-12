الصين تجري استكشافات علمية على الجانب البعيد من القمر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قطعت المركبة الطوافة القمرية الصينية "يوتو -2" مسافة 190.66 متر على الجانب البعيد من القمر لإجراء استكشافات علمية على المنطقة التي لم تستكشف من قبل.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء التابع للمصلحة الوطنية الصينية للفضاء قوله إن مركبة الإنزال والمركبة الطوافة بالمسبار الفضائي "تشانغ آه-4" تحولا إلى وضع السبات لليلة القمرية مساء السبت بسبب نقص الطاقة الشمسية.

وأضاف المركز أنه خلال اليوم القمري الخامس - يوم القمر يعادل 14 يوما على الأرض وتمثل ليلة القمر نفس الطول - للمسبار على ظهر القمر عملت الأدوات والأجهزة العلمية لمركبة الإنزال والمركبة الطوافة بشكل جيد وأرسلت بيانات رصد علمية قدرها 6.6 جيجا بايت إلى فريق البحث الأساسي من أجل تحليلها.

وكانت الصين قد أطلقت المسبار "تشانغ آه - 4" في 8 ديسمبر 2018، حيث قام بأول عملية هبوط سلس على فوهة فون كارمان في حوض أيتكين بالقطب الجنوبي في الجانب البعيد من القمر في 3 يناير/كانون الثاني 2019.

ويتميز الجانب البعيد من القمر بمزايا فريدة ويتوقع العلماء إمكانية حصول المسبار "تشانغ آه - 4" على اكتشافات كبيرة وتشمل مهامه العلمية الرصد الفلكي اللاسلكي منخفض التردد ومسح التضاريس والأراضي والكشف عن التركيبة المعدنية وهيكل سطح القمر الضحل وقياس الإشعاع النيتروني والذرات المحايدة.

وتجسد مهمة "تشانغ آه-4" أمل الصين في دمج الحكمة البشرية في استكشاف الفضاء من خلال أربع حمولات طورتها هولندا وألمانيا والسويد والسعودية.