غداً.. طقس صحو ورياح خفيفة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط ظهراً مثيرة للغبار والأتربة أحياناً على المناطق الداخلية.

وستكون حركة الرياح شمالية غربية / 15 - 30 كم/س، تصل أحياناً 38 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا قد يضطرب بعد الظهر خاصة شمالاً.. وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:08 والمد الثاني عند الساعة 02:28، أما الجزر الأول فيحدث عند الساعة 46:08 والجزر الثاني عند الساعة 10:20.

وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا الى إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 52:11 والمد الثاني عند الساعة 22:55، والجزر الأول عند الساعة 17:29 والجزر الثاني عند الساعة 05:34.