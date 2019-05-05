محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات بشهر رمضان المبارك

المصدر: أبوظبي - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات و أولياء العهود ونواب الحكام .. داعيا المولى عز و جل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة و العافية و الخير و البركة.

كما بارك سموه - بمناسبة الشهر الفضيل - لحماة الوطن أبطال قواتنا المسلحة الأوفياء المخلصين في كل ميادين الحق و الواجب و الإنسانية داعيا الله تعالى أن يحفظهم سالمين من كل مكروه وأن يسدد خطاهم و يبارك جهودهم.

و وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة بهذه المناسبة .. إلى شعب الإمارات و المقيمين على أرضها الطيبة سائلا المولى تعالى أن يجعله شهر خير و بركة و رحمة على الجميع و أن يديم على وطننا نعمة الأمن و الأمان و الرخاء و أن يحفظه عزيزا قويا شامخا.

كما هنأ سموه ملوك و قادة و شعوب الأمتين العربية و الإسلامية بهذه المناسبة .. متمنيا أن يجعله الله تعالى شهر خير و بركة و رحمة عليهم وعلى بلدانهم.